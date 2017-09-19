天天吃好料》台東許家莊麵店 平價美味回饋甘苦人

2017-09-19 09:13

［記者陳賢義／台東報導］座落在台東市新興里9鄰鐵花路87巷的許家莊牛肉麵復興店，雖然位居巷弄，但藏不住老闆許金聰的好手藝，牛肉麵、榨菜肉絲麵及各式小菜都令食客吮指回味，滷鴨頭、涼拌小黃瓜和豬肝的獨門烹煮及醃製手法，每每都見鍋底；許金聰說，台東就業機會不多，大家都是「甘苦人」，平價讓所有食客吃得粗飽，是他自始至終不變的信念。

「老闆，大牛1碗和1碗榨菜肉絲麵！」大湯鍋裡熱水滾燙，許金聰和兒子許凱傑分工合作，1人熟練將一團團麵條放進湯鍋滾煮，1人負責盛裝及加入肉塊、湯頭和獨門醬料，刀工細快的兒媳則專責切滷菜，開門營業總是要忙到下午2、3點，大伙才能稍作休息用餐，僱工同樣不得閒。每日上午11點開門營業，一直到晚間7點，星期天是老闆一家人喘口氣的休息日。

許金聰說，家人廚藝都是代代相傳，他承接後再融合現代人的口味精進改變，每日天未亮就騎摩托車前往中央市場選購食材，而且一定要最新鮮的，回去後仔細清洗，尤其是鴨頭和豬頭皮，清除殘毛就得花費好大的功夫，至於滷製的過程更是不含糊，2個鐘頭跑不掉，希望所有食客能吃到最入味、最可口也最衛生的好美味。

中午用餐時間總是座無虛席，店外候等食客成排。食客陳信有說，復興麵店的食材非常實在，好吃且價錢公道，以牛肉麵為例，他店價格約在110、130元間，這裡大碗的只要90塊，而且料又多牛肉又好吃，物廉價美的好口味，不管是大人、小孩或與三五好友閒天小聚都是好地方。

食客尤聰光則說，這裡的食料滿新鮮又實在，價格也好廉價，常與友人及同學相約聚餐，而且這裡不僅麵條Q彈，湯頭也美味，加上要價便宜，真的俗又大碗。

許金聰表示，廚藝秉著上一輩傳下來，再研究改進符合現代人的口味，麵類中的榨菜肉絲麵，湯頭有獨門的配方，絕對與他家口味截然不同，至於滷味都是自己清理烹煮，每天早上7點就開始滷，時間約2個鐘頭，口味偏清淡，不會放置太多中藥材，只要有些香氣及鹹甜適中適合大眾，現在又慢慢傳承給第三代，在台東生意做久了，大家的感情就像兄弟姊妹，吃得歡喜最重要。

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