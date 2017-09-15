美國在台協會 典藏影片捐贈南藝大

美國在台協會捐贈典藏影片給台南藝術大學，捐贈儀式分别由處長梅健華（中）、南藝大校長曾景裕（右2）代表。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-15 13:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國在台協會今天在南市南門電影書院舉行典藏錄影帶捐贈儀式，由處長梅健華代表，將一批1990年代起典藏於台北市南海路美國文化中心圖書館的錄影帶及光碟，捐贈給國立台南藝術大學（以下簡稱南藝大），由校長詹景裕代表接收，台南市政府文化局局長葉澤山、新聞處長許淑芬到場觀禮。

梅健華幽默說，好看的影片人人愛看，不好看影片也是有人不在意，美國在台協會捐贈大都是重要紀錄片，也有他最愛看的棒球史影片，介紹美國歷史、文化、文學、社會及美國電影起源，期望這批影帶能繼續發揮文化宣傳和教育的功效。

詹景裕表示，感謝美國在台協會肯定南藝大的維護保存能力，未來將以特展等形式讓影片活化，同時期待美國在台協會能將年代更久遠的歷史影像資產交南藝大音像資料保存及展示中心進行修復，見證美國對台灣的歷史影響。

南藝大媒體中心也特别從中心典藏的台灣電視新聞膠卷影片中，挑選兩則當年台視如何報導美國新聞處的新聞，讓在場貴賓一同分享歷史影像資產的重要價值。該兩則新聞是：1967年4月19日播出之「台中美國新聞處新廈落成」，和1969年7月26日「（台北）美新處舉行太陽神十一號展覽」。

今日捐贈的近3百餘支影片和影集，是美國在台協會當年派專人在美國本土採購最新發行影片，攜回台灣作為美國文化中心圖書館的館藏影片，希望台灣民眾可以和美國本土觀眾同步觀賞。

例如重要紀錄片導演Ken Burns多部經典影片，包括曾獲得超過40個重要電影與電視獎項的紀錄片＂Civil War＂，得過艾美獎的影集＂Baseball＂等，以及協助大眾認識美國電影發展與技術的“American Cinema”系列影片。

其他影片還包括爵士音樂史，美國知名文學家傳記，與美國文學作品的影片。