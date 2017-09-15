妙禪被師父逐出師門！ 江淑娜抖動爆哭是導火線...

2017-09-15 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕妙禪師父創始「佛教名人宗」，號稱全台信眾超過10萬人，近期卻因收受4000多萬元勞斯萊斯引起非議。妙禪原本跟隨師父妙天一同修行，卻因藝人江淑娜驚抖爆哭的影片曝光，而被逐出宗門。

藝人江淑娜驚抖爆哭的影片在2014年受到大家關注，在法會上，江淑娜走到妙禪面前吶喊，「感恩師父、讚嘆師父」，並跪坐在他面前，妙禪摸頭「加持」後，江的身體開始前後晃動、抖動，停止後再大喊「感恩師父、讚嘆師父」，隨後江低頭啜泣；影片在新聞媒體報導後，受到大家討論。

妙天所屬的釋迦牟尼佛救世基金會也在官網發出公告，指出妙禪（劉錦隆）違反禪宗戒律第一條、第二條、第三條、第四條、第五條、第六條及第十條，情節極度重大，自即日起逐出宗門。

公告指出，劉錦隆於1991年間入本門修行，先於1998年3月，宣稱已經「成佛」，並自封「行本覺」，召開記者會攻擊宗師，原本決議重懲，但劉跪求懺悔，承其「成佛」之說為捏造，最後決定改為口頭申誡。

不過，劉錦隆收信眾的方式，嚴重背離正法，信徒需要鸚鵡學舌般複誦「感恩師父，讚嘆師父」，操作偶像崇拜式之造神運動，更嚴重違背佛法眾生平等之理念，經媒體批露「江○○抖動暴哭」新聞，更驚現其操弄「加持靈動」之方法，近乎怪力亂神，導致信徒陷入癲狂，造成輿論群眾不安，宗門更遭誤認而波及，倘再不予以實質懲戒，恐發生誤導混淆及禍害眾生之更大悲劇。