妙禪也懂「王XX」？ 傳昔日信徒聽到他罵出口

妙禪師傅因為信徒供養2輛勞斯萊斯跑車而引起爭議。（圖擷自妙禪師父臉書粉絲團）

2017-09-15 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前一句「王X蛋」和「你和那些反年改團體」，引起近50萬網友按讚。但如果從佛門人士口中說出「王XX」，也許更會令人驚訝。近來因為信徒供養要價4000餘萬元的2台勞斯萊斯跑車，而陷入爭議的妙禪師傅，就有昔日信徒出面透露，他似乎曾經說過「王XX」。

「反妙禪」臉書社群已有數千篇文章，其中一名網友在文中指出，他曾經是妙禪的弟子，當時之所以入門，是因為沒有自信、生活又不順遂，所以接受親戚的引薦。他剛開始並不相信師傅，後來才漸漸有點相信，但自始自終都沒有完全信任。

網友指出，師父也許是想要用佛法利益眾生，但讓他疑惑的是，每次結束前都要特別提到「弘法護持金」，這在他心中始終是個謎。而入門那麼多年，他感到自己完全沒有改變，仍然是之前的他。

網友透露，印象最深的一次，是參加如來正法班時，師父不知為何非常生氣，似乎「脫口而出王XX」，當下讓他感到十分震驚，因為他並不太認為有佛會說出這種句子。

網友說，當時他還是選擇體諒師父的不開心，但直到現在的勞斯萊斯事件，才把他的臉打醒，也謝謝其他網友們的協助，讓他終於看清了事實。