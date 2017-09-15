妙禪收受千萬名車引爭議 她酸：真的很荒謬…

宗教組織「佛教如來宗」創始人妙禪師父被爆接受信眾集資4000多萬元購買的名車，引發爭議。（圖片擷自YouTube）

2017-09-15 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」創始人妙禪師父被爆接受信眾集資供養千萬名車，引發爭議。網路紅人陳沂在臉書發文表示，認為宗教信仰都該被尊重，但也酸說「妙禪真的很荒謬，人就是人拜託不要自稱是佛！」

網路紅人陳沂在臉書針對妙禪一事發文表示，「罵妙禪seafood似乎成了一種顯學，好像每個信妙禪的人都是智障一樣。」她指，每個人的宗教信仰都應該被尊重，供養師父的錢也是他們自己心甘情願掏出來的，沒必要罵他們是智障，「因為也沒有要拿你的錢供養師父啊！」她也說到，如果能得到心靈寄託，「一個月2千，真得還好啦，比看心理醫生便宜多了。」但她也批評妙禪說，「真的很荒謬，人就是人拜託不要自稱是佛！」更指「很矯情，明明自己想要坐名車，不要說你不要，是信徒要送我有什麼辦法？」

最後她更開玩笑的要大家「快加入『素蘭教』」網友紛紛在底下留言，「seafood，您要跟哪家銀行合作啊！我要先去開戶啊！辦卡有滿額禮嗎？」「素蘭教萬歲」「素蘭教，感恩教主、讚嘆教主。」有網友開玩笑的問「教主年費一年要繳多少?」陳沂則回「看你的罪孽有多深」。