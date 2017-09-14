seafood貼文爆紅 農委會小編是資深鄉民

經營農委會臉書粉絲專頁的「農小編」，79年次政大新聞系畢業。（記者吳欣恬攝）

2017-09-14 17:23

〔記者吳欣恬／台北報導〕妙禪師父接受信眾供養兩輛勞斯萊斯汽車上媒體版面，農委會臉書粉絲專頁以「再多勞斯萊斯也換不回Seafood」，宣傳澎湖海域海膽禁捕期規定，除了「師父」和「seafood」的諧音，照片也特別搭配「紫衣人」選擇「紫海膽」，讓網友讚爆瘋傳。

該篇貼文自週一到今天，點閱率超過51萬，按讚數近萬，2千多人分享，和粉絲專頁上其他貼文約3千的點閱率相比，表現相當搶眼。

把「師父」和「seafood」創意連結的「農小編」，79年次政大新聞系畢業，曾擔任農業線記者15個月，被挖角到農委會經營官方粉絲團的專案計畫，剛滿1年。這次憑著當過記者的新聞敏銳度，結合時事，讓農委會官方粉絲頁一炮而紅，單日新增粉絲人數破千人。

農小編說，經營農委會的粉絲團，主要的任務目標就是政策說明，也感謝農委會主管給予充分彈性和空間讓他發揮。他也說，偶爾會有民眾私訊詢問政策和申請補助等問題，農小編也會協助聯繫相關單位，幫民眾解決問題。

農小編說，和記者工作常要尋找或等待採訪對象，寫作內容也較嚴肅相比，小編的工作算是相對輕鬆的，一天至少一篇貼文，農小編雖然開玩笑說「就當個版發」，但實際上貼文都必須先讓業務單位、研究人員確認內容才發文。

農小編也承認自己是有10年資歷的PTT資深鄉民，主要會看八卦板、婚姻板、連續劇板、電影板等，常常關注鄉民的討論，所以才會想到把時事用在粉絲專頁的經營上。

農小編也特別感謝網友的捧場，他說未來也會換別的題目，力求突破，希望能再創另一點閱率高峰。