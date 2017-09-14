美！溪畔鋪上白毛毯 嘉義甜根子草花海翻騰

在竹崎親水公園中，可見甜根子草在牛稠溪畔隨風搖曳，圖中鐵橋為阿里山森林鐵路第13號橋。（記者曾迺強攝）

2017-09-14 00:01

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義地區的牛稠溪、八掌溪畔最近有大片銀白色植物隨風翻騰，相當壯觀，民眾欣賞美景之餘，卻不解是何種植物，只知道以「菅芒」或「芒草」通稱；嘉義大學園藝學系教授蔡智賢說，銀白色植物為「甜根子草」，黃褐色則為「開卡蘆」，兩者生長區域相當接近，開花期約至年底，民眾可把握時機欣賞。

竹崎鄉的牛稠溪畔甜根子草花海壯觀，如同鋪上白地毯，站在竹崎親水公園內的行千吊橋、弘景橋，能輕易捕捉甜根子草隨風擺動美景；嘉義市軍輝橋下附近、嘉義縣鹿草鄉與台南市後壁區交界的八掌二橋，水上鄉南靖村的台糖五分車舊鐵橋等八掌溪沿線河床，也能看見類似美景。

南靖舊鐵橋下的八掌溪畔，同時長出銀白色與黃褐色的植物，蔡智賢解釋，銀白色花序為「甜根子草」，黃褐色則是「開卡蘆」，兩者植物耐濕又耐旱，常生長在溪谷、河床上，另一種「蘆葦」為黃褐色，多半生長在出海口、濕地等鹽份環境，民眾常誤認為是「菅芒」或「芒草」，其實是不同植物。