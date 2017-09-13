妙禪慶生會影片曝光 驚天一吼宛如超級賽亞人！

妙禪突然一吼嚇壞網友。（圖擷自YouTube）

2017-09-13 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」創始人妙禪師父，日前遭爆收受信眾募資購買的2輛2000多萬的名車勞斯萊斯，引發各界討論。有網友找出過去信眾為妙禪慶生的系列影片，畫面上信徒一直大喊「感恩師父！讚嘆師父！」隨後妙禪竟用使用有如七龍珠「超級賽亞人」般的叫聲，讓po文網友忍不住酸「我也好想加入」。

妙禪爭議持續延燒，最近網路上瘋傳妙禪慶生法會的影片，畫面上妙禪被信徒團團包圍，眾人不時喊出「感恩師父！讚嘆師父！」還有不少女性信徒不斷對他喊「師父我愛你！」妙禪本人則是高舉雙手致意，過程中還一度大叫一聲，影片曝光後引發網友熱烈討論。

po文網友形容，妙禪的動作有如「超級賽亞人」一般，實在有點厲害，他也忍不住酸「難怪有9萬信徒，我也好想加入」。該文還貼出妙禪另一個慶生法會的影片，妙禪竟帶著信徒大跳新版佛舞，另外原po也發現，妙禪竟有「超高速眨眼神功」，在信徒唱歌時，雙手合十進行眨眼神功，看得網友目瞪口呆。

許多網友看完影片表示，「業力引爆喇」、「莊園大師接班人」、「看了真是毛骨悚然」、「這群人到底是怎麼回事」也有人中肯說「一個人這樣很有趣，一大群人這樣就很恐怖」另也人直說「幹邪教」。

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