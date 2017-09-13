竹苗以北風雨漸增！泰利颱風最快週五解除海警

天氣風險公司則在臉書上提醒，最快週五解除海上警報。（圖擷取自天氣風險公司）

2017-09-13 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風泰利路徑往北移，中央氣象局確定不會發布陸上颱風警報，天氣風險公司則在臉書上提醒，最快週五解除海上警報。

天氣風險公司表示，雖然颱風的強度和暴風圈還有成長空間，但颱風提前北轉的趨勢明朗，路徑持續向北修正，對台灣的影響程度已較為緩和。

天氣風險公司提醒，竹苗以北地區在今天白天風雨漸增，晚間到明天白天仍有強風及間歇性雨勢，山區也有持續性降雨，要特別留意。