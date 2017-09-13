泰利颱風恐再增強！ 最快上午8點半陸警

泰利颱風路徑。（圖取自中央氣象局）

2017-09-13 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，中度颱風泰利目前位於台北的東南東方560公里海面上，由於泰利未來移動路徑上的環境有利於颱風發展，因此接近台灣時強度有機會達到中度颱風上限，氣象局今天清晨發布大雨特報，分別為新北市、基隆市、台北市，最快8點30分發陸警，也不排除不發陸上颱風警報。

中央氣象局預估，今天下半天到明天（14日）上半天這段時間，北部及東北部地區雨量將達到豪雨等級以上，其他地區也會有大雨或豪雨發生的機率；颱風方面，北部及東北部地區有很高的機會進入七級風暴風圈的範圍，風勢將會明顯增大。

泰利中心位置目前在北緯23.8度，東經127.2度，即在台北的東南東方560公里海面上。7級風暴風半徑200公里，以每小時18轉14公里速度，向西北西轉西北進行。根據最新氣象資料顯示，泰利目前朝台灣東方海面接近，對台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅，未來移動路徑上的環境有利颱風發展，預計泰利強度仍有增強且暴風半徑有擴大的趨勢。

溫度方面，受到颱風影響，各地降雨明顯，溫度也會下降，高溫約28至31度，僅花東地區有局部焚風發生的機率，受到颱風影響，沿海的風浪也明顯偏大，提醒民眾避免前往海邊活動。

另外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來有增強為輕度颱風的趨勢，目前底層中心已進入南海，短時間內對台灣的天氣沒有影響。

今天台灣西半部及金門外島為普通等級，其他地區為良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 31 29 ~ 33 29 ~ 36 28 ~ 37

今全台各地多有雨。（資料照）

今天各地概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）