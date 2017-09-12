台中十大伴手禮入圍百家廠商 週末開放全民票選

台中十大伴手禮入圍廠商展示其產品。（記者張菁雅攝）

2017-09-12 19:01

〔記者張菁雅／台中報導〕由台中市工商投資策進會舉辦的台中十大伴手禮票選活動，今年共有156家廠商報名，工策會今天公布100家進入決選名單，16、17日將在台中公園進行全民票選，選出最能代表台中的伴手禮。

工策會今天舉行十大伴手禮全民票選宣傳活動，邀請進入決選的廠商展示產品，台中市長林佳龍也到現場鼓勵入圍者。林佳龍表示，台中將舉辦2018世界花博與2019東亞青奧，在旅客造訪時送上伴手禮，代表台中人情味，也是台中的待客之道「台中WAY」，禮輕情義重，無形間可拉近人與人的距離。

林佳龍也說，台中十大伴手禮已經建立口碑，廠商無不希望能夠入圍、得獎，因此競爭越來越激烈，難免有遺珠之憾，主辦單位未來可以思考是否增設獎項。

工策會總幹事蔡世寅表示，今年共有156家廠商報名，不僅踴躍報名，很多廠商在設計產品時融入花博元素，一起推廣花博，相當用心。工策會已初選出100家，邀請民眾最後選出10家，也請大家多多消費，支持台中伴手禮。

十大伴手禮全民票選活動16、17日在台中公園舉行，分為食品類與精品類，民眾現場可選最喜愛的5家伴手禮，票數最高的7項食品與3項精品將成為今年的台中十大伴手禮。其他獎項還有由過去3年入選伴手禮廠商競爭的金口碑獎、擁有清真認證的優質清真獎、評審團大獎、現場人氣獎等。