美式炸雞爆紅卻被罵翻 員工出面喊冤：我們很想哭

知名連鎖店爆紅卻引發一連串問題，業者出面喊冤。圖為示意圖與新聞無關。（美聯社）

2017-09-12 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕美式炸雞連鎖店「胖老爹」近日在全台爆紅，但也因此衍生出不少爭議，日前許多民眾投訴胖老爹員工素質與出餐效率太差，花錢買炸雞不但要等到天荒地老還得看員工臭臉，還有人被店員兇，讓許多消費者傻眼到不行，認為店家在搞「飢餓行銷」，針對這些批評，今（12）日一名自稱是該速食店的員工出面喊話，表示：「我們連吃飯、喝水的時間都沒有，哪有時間搞飢餓行銷，炸雞爆單，我們都快哭出來了。」

一名自稱是目前爆紅炸雞店的員工在《靠北奧客》上貼文回應連日來消費者對他們的指教與批評，表示爆紅的這段日子收到許多正負兩極的評價，甚至流傳一些謠言直指店家在玩「飢餓行銷」，故意讓消費者等到天荒地老。

對此，這名員工表示：「你如果有機會，站在店外面看我們的工作，就知道我們連喝水上廁所的時間都沒有，其實我們恨不得可以跟便利商店一樣，你來點餐，我們收錢，拿餐給你，然後微笑說再見。」

但因為堅持現點現做，不能違背這項規定，「單子一多，單出不去，都快哭出來了，客人不用說話 光是插腰看著你，你都會覺得壓力大到不行，怎麼可能還玩什麼飢餓行銷」，根本沒時間接電話而不是故意不接電話，大喊冤枉。

至於有人質疑為什麼不多雇人手或增添油鍋，該名店員則表示不知道熱潮什麼時候會退，一組設備也要價不斐，如果以後生意回歸平穩，不需要兩個油鍋了，那錢就浪費了，直呼要同時滿足消費者的各項要求真的非常為難。

有不少網友表示：「如果無法等候，就不要購買啊！如果愛吃自己不會炸噢！」、「基本上就是一窩蜂啦，等到大概一兩個月嚐鮮期過了就會回歸平穩了，不用為了幾個只是來試試看卻又不想等且回頭機率超低的客人增加成本」、「就這一陣子而已 忍耐一下 應該不用半年」、「愛嫌的不買最好，這樣我們買就可以少等一些時間了~」