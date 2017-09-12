年底遊日夯 虎航岡山、福岡再增班

2017-09-12 15:06

〔記者陳宜加／台北報導〕時序即將進入年底，不少上班族開始安排清空年度休假，再加上聖誕節、元旦、農曆春節等假期，年底旅遊市場開始逐漸加溫。

台灣虎航表示，自去年7月開航桃園─岡山航線後，成為市場上唯一提供桃園─岡山往返載客服務的業者，再加上喜愛赴日進行深度旅遊或自由行的旅客愈來愈多，網路上也有許多有關日本二線城市的旅遊攻略分享，從訂房網站的各地方訂房率也可窺探出端倪，顯示出二線城市已開始廣受我國旅客的喜愛，為反應市場需求，台灣虎航也將陸續增班桃園─岡山航線。

台灣虎航開航桃園─岡山航線初期，為每週飛航三班，自今年6月起，增為每週四班，分別是週一、週四、週五及週日；10月底，待2017年冬季班表生效後，將再增為每週飛航五班，分別是週一、週二、週四、週五及週日；而12月16日起，將要增至每週飛航六班，分別是週一、週二、週三、週四、週五、週日。

而為慶祝岡山增班，台灣虎航也將自即日起推出週三的增班促銷活動，搭乘期間為12月16日起至2018年3月24日止；單程未稅促銷價為NT$1,999起。優惠機票數量有限，欲購從速。備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網 購票。

此外，台灣虎航的高雄─澳門航線，也將於12月16日起從現行的每日飛航一班增為每日飛航二班；桃園─釜山航線，也將於12月16日起，除了現行週一、週四、週日，再增加週三、週六；桃園─福岡航線，也將於10月29日起，恢復為每日飛航一班，讓旅客在航點及飛航時間的選擇可以更多元，行程組合更豐富。 ​