桃園推動綠能教育 鄭文燦：觀音將設藻礁生態館

市長鄭文燦（左3）、執行董事柯朗夫（右3）分別代表桃園市政府及達德集團，在行政院能源及減碳辦公室副主任黃佳鈴、經濟部投資業務處副處長陳秀全、德國在台協會副代表施碧娜（Sabrina Schmidt-Koschella）、歐洲商會執行長何飛逸（Freddie Hoglund）見證下，完成簽約儀式。（記者陳昀攝）

2017-09-12 14:10

〔記者陳昀／桃園報導〕德商達德能源集團（WPD）今天與桃園市政府簽署投資合作備忘錄，規劃投資超過1千億元，在桃園外海設置離岸風力機組，明年10月底將取得經濟部籌設許可，預計2022年完成，總裝置容量達363MW，1年可供應10萬4926戶家庭用電。

桃園市長鄭文燦致詞時表示，希望透過離岸風力發電，讓更多市民認識綠能，未來將與達德合作推動綠能教育，將在觀音設置藻礁生態館，並在環科園區設置環境教育中心，讓大家了解循環經濟。

他說，有別於其他縣市先簽投資備忘錄，桃園市政府是通過環保署環評大會審查後才簽，這是招商比較好的做法，達德集團7月18日已通過環評，也做了很多必要調整，維護漁民權益，達德對漁權補償及生態維護都很有經驗，未來大家會知道風力發電是個好選項。

達德能源集團執行董事柯朗夫（Ralf Kettler）代表簽約時表示，達德預計在桃園投資超過623MW再生能源，包含離岸風力523MW、太陽光電100MW，總投資金額達台幣1千億元，未來除了優先提供桃園市民就業機會，也會維護漁權、落實生態教育。

鄭文燦、柯朗夫分別代表桃園市政府及達德集團，在行政院能源及減碳辦公室副主任黃佳鈴、經濟部投資業務處副處長陳秀全、德國在台協會副代表施碧娜（Sabrina Schmidt-Koschella）、歐洲商會執行長何飛逸（Freddie Höglund）見證下，完成簽約儀式。