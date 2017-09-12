發表會驚喜全爆料？ iPhone X流出規格盤點！

2017-09-12 13:01

〔記者譚偉晟／台北報導〕儘管要在台灣時間9月13日凌晨1點才會正式發表，但蘋果（Apple）似乎已經擋不住各種爆料資訊不斷出現。在手機外觀幾乎已經被各家爆料確認後，開發者也陸續iOS 11系統中找到關於這款手機的規格資訊。

App開發者Steve T-S透過推特（Twitter）公布了多項關於iPhone X的可能規格資訊，透過iOS 11 GM版韌體資訊發現，iPhone X在效能部分將採用6核心架構的A11處理器，包含2個高效能核心「Monsoon」，以及另外4個省電核心「Mistral」，6個核心全部具備可獨立定址的能力，與A10 Fusion的處理器設計不同。

記憶體部分，Steve T-S表示iPhone X與iPhone 8 Plus將搭載3GB RAM，iPhone 8則維持2GB RAM的配置。主相機鏡頭則是1200萬像素，可支援4K/60fps與1080p/240fps的錄影規格，前置相機為700萬畫素。

在iPhone X上預期會有更長的電源按鍵，從程式碼中可以看到該按鍵可以在使用人臉辨識功能（Face ID）啟動Apple Pay時，可以透過按壓2下來作為付款確認。

其中Face ID的技術被認為是因應iPhone X取消Home鍵、導致無法使用Touch ID指紋辨識技術的替代方案，該功能未來可望在iPad上被應用。同時程式碼也顯示了無線充電（Wireless Charging）的字樣，顯示新iPhone可望應用上無線充電功能。

至於在顏色款式方面，iPhone X可望在黑色與銀色款式外，推出全新顏色的款式。爆料達人Benjamin Geskin在推特上透露，新色在富士康內部被命名為「腮紅金 Blush Gold」。其他規格傳聞還包含iPhone X將採用5.8吋OLED螢幕，並將最低容量提升到64GB。