滑手機超方便 新北2500輛公車免費Wi-Fi免登入

新北市長朱立倫（前）在公車上測試免費ＷiFi，相當滿意。（記者何玉華攝）

2017-09-12 11:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今天早上宣布，全市轄2500輛公車，全面提供免費Wi-Fi上網服務，最重要的是「免登入」，新北市長朱立倫盛讚這項作法「一上車就可以使用」，這才是智慧城市，要新北市府研考會參考，讓民眾一到市府機關就可以上網，不用再費時登入。

「上車就有免費服務的Wi-Fi，是值得驕傲的事」，乘客只要搭乘貼有「新北公車免費Wi-Fi」貼紙的公車，在車上用手機、平板或筆電等，選擇連線至「New Ｔaipei Bus Wi-Fi」無線網路，即可免費享用免登入、無廣告、不限時間與次數及穩定的上網服務。

交通局主任秘書吳國濟表示，市府補貼每台公車4000元的裝機費，往後由業者吸收月租費，使用20Ｍ至30Ｍ的頻寬，可以30人同時上線沒問題；新北市公共汽車客運商業同業公會總幹事楊瓊鋒表示，以往租用月租費約699元，現在2500輛車向電信業者租用，月租費更便宜，平均每台月租費約299元。

新北市公車全面提供免費Wi-Fi，用手機、平板或筆電，選擇連線「New Ｔaipei Bus Wi-Fi」，可免費、免登入、無廣告、不限時間與次數及穩定的上網服務。（記者何玉華攝）