街頭藝人批爵士音樂節要先繳3千 中市府澄清

2017-09-11 16:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爵士音樂節暨國際飲食文化節10月7日起連續9天在市民廣場登場，有台中市街頭藝人反映，在活動期間原本街頭藝人討生活的場地被限制不能前往外，若要前往表演反須先繳3000元費用，十分不合理。

台中市文化局澄清，為讓爵士音樂節表演更多元，特別徵選「表演藝術類」與「視覺藝術類」街頭藝人參與演出，街頭藝人報名時不需要繳交任何費用，僅須在演出當天領取工作證時繳交3000元保證金，若遵守演出相關規範，活動結束後即會歸還。

台中爵士音樂節歷年來受到民眾喜愛，平均每天吸引約10萬人次觀眾，今年台中爵士音樂節訂10月7日至15日推出，文化局特別規劃街頭藝人專區，徵選90組街藝人員共襄盛舉，可在活動期間在街頭藝人展演專區演出。

不過，有街頭藝人不滿市府先限制原本街頭藝人可自由申請使用的表演空間，活動期間街頭藝人不但無法在原本討生活的草悟道、市民廣場附近演出，若要演出竟要繳保證金，十分不合理。

有人指出，詢問收保證金的目的，竟被是擔心草皮被踩壞，甚至破壞公物，但分明爵士音樂節每年均在市民廣場的大草地上登場，大批湧入的民眾進入踐踏草皮，舞台上演出的團體是否也要收保證金，向街頭藝人收保證金的規定顯然不合理。

另有街頭藝人指出，以前向建設局申請草悟道場地演出，並不須繳保證金，文化局卻反要收保證金，令人不解。還有人指出，除街頭藝人收費外，連手工藝、文創等類的人活動期間進駐，也要收費8000元。

針對街頭藝人的意見，文化局澄清，該局舉辦爵士音樂節也是向建設局申請借用場地，文化局也要繳保證金給建設局；向街頭藝人收保證金主要是希望街頭藝人進行展演時，須遵守相關表演及街頭藝人展演規範，不得有違反善良風俗的行為或損毀場地，展演期間若無違規事項，當天展演結束後將退還當天繳交的保證金。

至於今年爵士音樂節結合辦理國際飲食文化節，在國際飲食文化節部份設有「飲食」、「文創」兩類攤位，針對文創類別，經抽籤確定設攤者皆須繳交4000元租金與4000元保證金，收取保證金目的在於確保攤商皆能共同遵守場地相關規定，例如維護草皮、9天皆出席等，活動結束後，如確定無待改善事項，也會退回保證金。