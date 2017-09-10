當動物逃脫 動物園：SOP馬上「取槍」...

台北市立動物園發言人曹先紹表示，黑猩猩與保育員關係良好，自行回到展場內。（動物園提供）

2017-09-10 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕在短暫的脫逃後，台北市立動物園的黑猩猩「莎莉」在保育員的陪同下回到展場。園方指出，動物園對脫逃案件都有標準作業程序（SOP），而第一時間要做的事情就是取槍（獵槍、麻醉槍）。回顧2年來，台北市立動物園發生的3起動物脫逃案件，此次是唯一沒有使用麻醉槍的一次。

綜合媒體報導，台北市立動物園發言人曹先紹表示今天整起脫逃案件歷時約20分鐘，莎莉在看到熟識的保育員後自行回到展區內，園方此次沒有使用麻醉等手法。曹先紹說，黑猩猩非常聰明，雖然跟保育員關係良好，不過卻非常討厭獸醫，看到獸醫與保育員很快的就回展場了。

相比起「莎莉」這2年來，台北市立動物園發生的另外2起動物脫逃案件，就顯得沒那麼平和。2015年6月，因園方忘了將柵欄上鎖，讓1隻遭馬戲團棄養的孟加拉虎「大頭」，逃脫至離柵欄10公尺遠的芭蕉樹下享受了難得的「自由時光」。隨後大批持麻醉槍的保育員到場，將被麻醉的「大頭」帶回了柵欄內。

同年7月，由於保育員在清理欄舍時，誤開了裡面尚有2隻台灣黑熊的欄舍。受到驚擾的「小熊」攻擊了保育員，保育員逃進隔壁的空欄舍後反鎖以求自保。10分鐘後，園方發現「小熊」出現在走道上且有保育員遭到攻擊連忙通報。在將「小熊」麻醉後，該保育員被送往醫院急救，頭部、大腿撕裂傷，肋骨也斷了一根。

1名保育員表示，園方為因應動物脫逃事件制定了共10步驟的標準作業程序。在通報的處理流程上，第一時間內須先聯絡獸醫、區負責人及組長，並以對講機呼叫動物組同仁拿取麻醉槍與上膛的獵槍趕至現場。另一方面，也要通知育樂組實施分區隔離，由駐衛警以廣播疏導現場遊客，必要時也會向軍警請求支援。在1956年時，園方就曾與警察通力合作，荷槍實彈全副武裝的將逃脫至遊客區的老虎逼回了欄內。