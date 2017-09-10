為何妙禪能讓信徒集體晃動？ 釋昭慧解釋原因...

「佛教如來宗」信眾集資4000多萬元，買了2輛名車勞斯萊斯供養妙禪師父。（圖取自YouTube）

2017-09-10 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」信眾集資4000多萬元，買了2輛名車勞斯萊斯供養創始人妙禪師父，在網路上引起討論，媒體報導，玄奘大學宗教與文化系教授釋昭慧痛批妙禪是造神運動，今早釋昭慧也在臉書上PO出看法及還原當初受訪時的說法。

《蘋果日報》報導。佛教如來宗的一般信徒及逾百名菁英信徒集資4000多萬元買2輛勞斯萊斯超跑奢華名車，供養妙禪代步。釋昭慧痛批：「現在稱佛教的很多，但大多流於表象，妙禪就是集體催眠的造神運動！」

但今釋昭慧在臉書上PO出受訪時的對話，她透露當時和記者說不了解這個宗派，而且知道的過於片段，很難完整作一評述，不過記者問她「佛教如來宗是否屬於佛教」她則回答，東西方社會的新興宗教，都會借助在地傳統宗教的名義或語彙，來讓民眾認同，所以即便稱為「佛教」、「如來」、「禪」或「師父」，也很難據以認定它是佛教。

釋昭慧透露，後來被問到如何辨別是否佛教，她則說，佛陀戒律是禁止修道人「炫奇惑異」，教人學佛還是要平實說法，學佛的自我檢驗是：煩惱有減少嗎？心靈有寧靜喜樂嗎？對眾生有慈悲心嗎？而不是見光、見花、見本尊、見分身之類的特異功能。

由於先前佛教如來宗有影片流出，信徒在集會、參拜師父時會「集體晃動」，信徒認為是師父顯神蹟，但釋昭慧解釋，只要信徒全然信服師父，師父本人有讓信徒晃動的意念，就會產生晃動，這是類似催眠的心靈操控術。

釋昭慧進一步指出，原本可能晃動幅度不大，但是氣機一旦引發，信徒共聚所產生的共振力就更大，信徒就容易死心塌地認定：「師父神力不可思議」，到處作見證後，引來更多信徒共聚，產生更大的共振，因此這就會形成集體催眠的造神運動。

釋昭慧最後澄清，她沒有痛批造神，只是就記者問題緩緩講述佛法觀點，像是怎麼看待「特異功能」，如此而已。