課審大會審文白比例 學生、家長各發聲明表態

教育部課審會10日進行高中國文科課綱審議，討論爭議的文白比例，國教行動行動聯盟等教育團體在場外舉行記者會表達立場。（記者廖振輝攝）

2017-09-10 09:54

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會今天早上開始審議普通高中國語文領域課綱，文言文和白話文比例今可望確定，引發社會高度關注，位於北市和平東路的國教院門口擠滿了陳抗團體及各家媒體、電視台直播車等。學生代表發聲明力挺降低文言文，國教盟等家長團體到會場陳抗主張將國文教學分兩版實施。

教育部課審會10日進行高中國文科課綱審議，討論爭議的文白比例，國教行動行動聯盟等教育團體在場外舉行記者會表達立場。（記者廖振輝攝）

教育部今召開第7次「高級中等以下學校課程審議會審議大會」，由部長潘文忠親自主持，48位課審大會委員將決定是否大幅調降文言文比例、從45％到55％降為30％，如果確定降30％，未來高中推薦文言選文亦需從廿篇降為10到15篇左右因應。國教署長邱乾國強調，課綱應回歸教育專業，3成、5成的比例，最多只影響每冊1到2課文，未來教師教學革新才更重要。

教育部課審會10日進行高中國文科課綱審議，討論爭議的文白比例，國教行動行動聯盟等教育團體在場外舉行記者會表達立場。（記者廖振輝攝）

學生代表蕭竹均再次表達學生心聲，表達包括高雄中學鄉土文化研究社、新竹高中土地社、彰化女中台灣文學研究社、彰化高中台灣文學研究社等學生社團的聯合聲明，他們控訴國文段考高達9成文言考題，背誦默寫卻不知其意，亦嚴重排擠其他文學，白話文更因課程進度壓力而須自讀，呼籲文言文比例下修，增更多台灣文學作品。

教育部課審會10日進行高中國文科課綱審議，討論爭議的文白比例，國教行動行動聯盟等教育團體在場外舉行記者會表達立場，全國國教聯盟監事長蘇祐晟（右）與全教總秘書長李雅菁（左）互槓。（記者廖振輝攝）

國教行動聯盟、中華適性教育發展協會、全國12年國教家長聯盟及全國幼教家長聯合總會則在國教院門口召開記者會，再次主張應依照適性、公平、競爭力的原則，把高中語文科分級教學，國文科教材比照英文分為AB兩版，A版文言文比例30％、B版文言文占比50％，讓學生自由選擇。課審大會今天早上開始開會，預計傍晚6點結束會議。

教育部課審會10日進行高中國文科課綱審議，討論爭議的文白比例，圖為課審委員學生代表蕭竹均。（記者廖振輝攝）

全國教師總工會理事長張旭政表示，全教總有代表參加課審大會，尊重課審大會的共同決定，全教總認為要考慮學生不同的需要，以學生為課綱主體，課綱也應是基本能力及最低門檻，加上國文選修課程可再加深再廣，教師也不會以課本為唯一教學內容，在教材的選擇上會依學生需要的不同而有更彈性的選擇。（10：04更新）