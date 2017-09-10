為愛台灣入獄！王拓思念孩子寫下故事後30多年首演

鄉土文學作家王拓，因美麗島事件入獄，在獄中因為思念小孩，特別寫給孩子看的故事「小豆子歷險記」、「咕咕精與小老頭」。（記者劉曉欣攝）

2017-09-10 00:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了愛台灣，鄉土文學作家王拓因為美麗島事件入獄，在監獄苦悶中，把水桶翻過來、放上棋盤，坐在地上為孩子第一次寫下故事書，回憶自己在基隆八斗子漁村童年往事，寫出「小豆子歷險記」、「咕咕精與小老頭」，留下王拓「為愛受苦」的紀念，在作品完成30多年後，昨天被改編搬上舞台首演！

王拓的鄉土文學寫作是批判與寫實，與兒童文學的寫作充滿溫柔筆風，完全不同，王拓在30多年前完成這兩部作品時，並沒有想要發表，只有默默的收藏，就放在牛皮紙袋裡頭，直到當時擔任王拓立委助理的陳文彬在整理書櫃時所發現。

陳文彬現在擔任彰化縣文化局長，陳文彬強調，當時王拓在立法院附近租辦公室，把所有的藏書都搬來，助理還用棧板釘成書櫃，把所有藏書都放上去，由於書實在太多了，找書都很困難，有天，他心血來潮想要大整理，卻發現有個牛皮紙袋，他好奇抽出來一看，原來是手稿，他一眼就認出是王拓的字跡，但是筆風卻完全不像王拓，尤其寫的還是給兒童看的故事。

陳文彬忘記整理書櫃的事，就在書海當中，花了一個小時把故事看完了，但還是不相信王拓會寫兒童文學，隨即就向王拓求證，王拓點頭說是，陳文彬再問「那為何不出版！」王拓不置可否，陳文彬認為王拓的兒童故事寫得很好，終於在民國87年出版，被萍蓬草兒童劇團相中改編，昨天登上舞台首演。

陳文彬表示，王拓在30多年前在獄中所書寫的兒童文學，以基隆八斗子漁村為背景，這在台灣早年的兒童文學當中，相當罕見，融入台灣的地景地貌與人文，讓兒童文學創作充滿台灣元素，展現王拓鄉土文學書寫的堅持。

王拓也在書中提到，孩子出生後都會講故事給孩子聽，但從來沒有想到為孩子寫書，直到入獄因為思念家人很痛苦，決定為孩子寫故事，「小豆子」，與「咕咕精」都是他兒時的好朋友，小孩也看得很感動，寫的過程很快樂，忘了是在坐牢，忘了一切的痛苦，這代表一家人一起為愛受苦的紀念。

「小豆子歷險記」描述的是主角小豆子在漁村的冒險歷程；而「咕咕精與小老頭」，則是漁村孩子玩寄居蟹爬行比賽稱為「賽咕咕」，書中主角「咕咕精」就是因為很會「賽咕咕」而被取的外號，「小老頭」則是一隻聽懂人話的土狗。