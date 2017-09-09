降文言文、增台灣文學！ 高中社團公開信齊發聲

文言文與白話文比例大戰，學生說話了，北中南4所知名高中社團串聯發表公開信，要求降低文言文佔比。（擷取自彰化女中臺灣文學研究社臉書）

2017-09-09 21:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對文言文與白話文比例大戰，彰化高中台文社、彰化女中台文社、高雄中學鄉土文化研究社、新竹高中土地社，今天晚間也發表公開信，強調希望文言文的佔課比例能夠下降，並且期待有更多台灣文學的作品成為教材，因為「文學，是有辦法貼近甚至乘載著人們的記憶與生命的」！

這4個學生社團在臉，學生身為教育的主體，學生的心聲不該受到忽視，過去國文教育中，文言文佔了課本極大的篇幅，高中更加嚴重，許多學校的國文段考題目與文言文相關的都超過9成，國文成為只要求學生每天不斷背課文背注釋背翻譯，不斷的為了文言文而默寫的科目。

學生社團認為，文言文佔了如此高的比例，也嚴重排擠了其他文學，降低了文學教育的多元性。

學生們說，現在的國文教育不僅獨尊中國古典文學，而且不重視其他各式各類的文學作品。台灣是個族群文化與歷史複雜的島嶼，文學應有更多空間了解自身文化及多元文化，關心本土事務，也重申並非否定文言文，但比例應下修，才有更多空間加入族群、階級和性別議題等文學作品，期待台灣文學作品納入教材。

公開信網址：

https://www.facebook.com/CHGSHTaiwanAction/posts/842232382609984。