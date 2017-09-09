租屋限女？ 房東：女客髒亂「超乎想像」不如租肥宅

最近有房東分享租屋經驗，認為租屋「限女」根本就是菜鳥房東，女人有多髒絕對超乎人類的想像。示意圖。（資料照，記者廖雪茹翻攝） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2017-09-09 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕許多房東找房客時，會特別標註限定租給女性，對男性而言難免有點受到歧視的意味。最近有房東分享租屋經驗，認為租屋「限女」根本就是菜鳥房東，女人有多髒絕對超乎人類的想像。

一名房東「stjchl」在PTT八卦板PO文表示，一般人都會覺得女生乾淨、交友單純，但事實上女人有多髒絕對超乎人類的想像，他都想開始「限男」了。他舉例，常接到房客電話說浴室水管不通，到房間一看，排水口頭髮多到感覺已經有「獨立靈魂」住在裡面，馬桶從來不刷、廁所垃圾桶裡的垃圾炸裂、陽台還有一堆垃圾袋長蛆，明明1樓有子母車也不願意下去倒。

這名房東說，這些都不是個案，之前還有男友來白住的，在房間抽煙、檳榔汁在樓下停車區吐得一地，或是半夜情侶吵架驚動鄰居報警，趕到現場時發現男子手持利刃，「差點把那間房子變凶宅」。

另外，這名房東指出，有的女生連基本水電常識都不懂，要他下大雨開車30分鐘到租屋處幫忙換燈管，「明明擺了好幾支備用燈管在一樓的倉庫，也不願意去自己拿來換。」

這名房東認真考慮之後房客要「限男」，而且要指名肥宅，他說，「他們交往單純（根本沒朋友），而且肥宅只要網路順了，通常沒事都不會來煩。」

網友回應，「肥宅只要有網路，什麼都好說」、「真的，我都租肥宅，肥宅還會自己修東西」、「我早就開始限肥宅了」、「肥宅工具人還有基本水電常識」、「你是行家，租女的根本賭運」、「女宿不是有名的髒亂嗎」、「限肥宅非常聰明，但網速要夠快」、「竹科那不是一堆限男的嗎」、「肥宅根本優良鄰居」、「真的肥宅超單純，幾乎外食也無朋友來，只需網路」、「限女真的是菜鳥」、「肥宅無害，又不敢自殺，租肥宅讚啦」、「限女根本外行」。