台灣製造轉型之路 CNN刊出外國專家驚嘆文

澳洲知名國際策展人易安妮（Annie Ivanova），認為台灣的創意產業，已經用高品質與高效率創造出「台灣設計」，文章搭配的圖片就是Gogoro。（資料照，記者姚岳宏攝）

2017-09-09 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲知名國際策展人易安妮（Annie Ivanova），專文分析台灣從「大量製造」轉型成「高檔設計」的變革，《CNN》特別將文章刊出，裡頭強調台灣的創意產業，已經用高品質與高效率創造出「台灣設計」的特色。

易安妮專文指出，台灣的大規模製造歷史可追溯到1950年代，當時台灣與美國簽署防務條約，由於美國在該地區需要1個強大的盟友，因此把美援和投資投入台灣經濟。在融入西方工業技術與當地廉價勞動力後，台灣以電視機、空調、冰箱、收音機等電器，成為世界上數一數二的製造中心。

易安妮表示，到了1990年代，台灣政府的措施與本土的創造力，又帶來了第二波繁榮，也就是電子產業。包括華碩、宏碁、廣達電腦在內的台灣科技公司，生產了廣泛的電子用品，從桌機、平板電腦、手機到主機板和顯卡都有。

易安妮分析，隨之而來的市場自由化，讓世界各地的企業能夠在全球範圍內進行交易，對台灣繁榮的工廠造成了挑戰，許多投資者也決定遷廠離開台灣。這種時候，就需要新的設計思維。才能帶出另一波的文化改造與經濟復興。

易安妮讚嘆，這一點台灣設計師做到了，他們展現出高品質與高效率的適應能力，目前在台灣的人均專利登記，僅少於美國和日本，是亞洲地區以知識推動經濟的例子。

易安妮認為，雖然台灣現在仍然以電子產業為主軸，製造晶片和液晶面板的規模是世界級的，但是許多優質的家居用品和令人喜愛的家具，也都是出自於台灣設計。