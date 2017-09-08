避免自殺憾事發生 Facebook推出「網路守望亭」

2017-09-08 16:46

〔記者譚偉晟／台北報導〕Facebook已經成為許許多多台灣人片刻不能離開的生活空間，然而這在這虛擬社群中，也有不少人存在低落、想輕生的心情。為了結合社群的力量幫助這些人，Facebook推出「網路守望亭」功能，希望能協助有輕生念頭或是身邊有這類朋友的用戶，多種尋求關懷與幫助的可能。

Facebook在「安全中心」推出「網路守望亭」（facebook.com/safety/wellbeing）服務，提供了自殺防治和網路互助的額外資源，讓有輕生念頭的用戶可以找到對應的關懷單位，尋求專業諮詢、排解內心承受的巨大壓力。Facebook也提供尋求朋友協助的對話範本，希望能藉此增加他們尋求外界協助的可能。

對於有輕生念頭的人來說，朋友最能知道對方正為了什麼而糾結，同時，時效也是很重要的，朋友們可以直接接觸、傳遞正面的訊息，例如在貼文下留言撫慰。Facebook說，正透過科技辨識人們對於貼文留言的特徵，並結合Facebook社群用戶朋友的關心，來避免自殺憾事發生。

Facebook也向用戶喊話，希望用戶在動態牆上看到任何「令人擔心」的貼文時，可以主動檢舉，Facebook有一個專門對會優先檢視有自殺危險的貼文，希望能藉此阻止憾事發生。

此外，Facebook也與自殺防治團體合作，收集與自我傷害或自殺相關聯的字彙、Hashtag、社團名稱，並透過Facebook社群守則明確規定「禁止倡導自我傷害與自殺的訊息」，對違規的貼文以違反「社群守則」方式移除，避免在這類訊息在社群網路上擴散。