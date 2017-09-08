醫病》遠離子宮頸癌威脅 醫：施打疫苗、定期抹片

2017-09-08 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕情侶彼此間對於「性」的渴望在所難免，但基於無法完全掌握另一伴的過去將往對象與性習慣，婦產科醫師表示，為避免引發子宮頸的人類乳突病毒（HPV病毒）與子宮頸癌，建議依醫囑施打HPV疫苗、安全性行為及定期抹片檢查，才能有效遠離子宮頸癌的威脅。

據《華人健康網》報導，台大醫院婦產部主治醫師林芯伃表示，HPV病毒主要透過接觸傳染，性行為、性器官接觸都可能造成感染。雖然一部分HPV病毒的感染可以靠自身免疫系統清除，但長期感染HPV病毒會造成細胞癌化，產生子宮頸癌、外陰癌等癌症。

林芯伃表示，她曾經診治一名19歲女大學生，女大生在某次性行為後突然下體不正常出血，診後發現子宮頸有不正常的癌細胞，後來更發現是子宮頸癌第三期，無法利用開刀切除，只好做電療與化療，最後仍在24歲那年不幸過世。

林芯伃進一步指出，「越年輕有性經驗，感染HPV的風險越高。」女生有多重性伴侶或越早發生性行為都會增加女性得到子宮頸癌的機率。而性行為時戴保險套並不代表完全不會感染HPV病毒，因為身體仍有許多保險套未包覆到的地方，建議女性都應接種HPV疫苗保護自己，並配合定期子宮頸抹片檢查，加上安全性行為才能有效遠離癌症威脅。

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性經驗才兩年 19歲女大生竟罹患子宮頸癌第三期