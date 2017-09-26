校服我最正》嘉義小綠綠 竹崎高中穿出阿里山精神

嘉義縣竹崎高中校服以綠色為基底，以阿里山區竹林為設計精神，呈現簡約、青春風貌，外號「嘉義小綠綠」。（記者曾迺強攝）

2017-09-26 06:30

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣立竹崎高中以淺綠色上衣搭配墨綠色長褲，做為高中部學生校服款式，以校區位於大阿里山區為設計精神，呈現簡約、青春風貌，少見的綠色系校服也讓人印象深刻，師生暱稱「嘉義小綠綠」。

竹崎高中夏天制服男女生一樣，均為淺綠色短袖條紋上衣、墨綠色長褲搭黑色皮鞋，男生帥氣十足。（記者曾迺強攝）

校長郭春松說，學校在民國94學年由竹崎國中轉型為完全中學，成立高中部，男女生校服的夏季上衣均為淺綠色短袖條紋款式，冬季上衣是同色系長袖配上紅色領帶，學院風十足。

嘉義縣竹崎高中校服以綠色為基底，代表阿里山森林與當地多竹林特色，讓人印象深刻。（記者曾迺強攝）

高中部成立初期，男女生冬季穿搭墨綠色西裝外套，但外套開襟處無法防止冷風灌入，校方順應學生建議，取消添購西裝外套，改穿墨綠色運動外套禦寒；校區常有小黑蚊肆虐，98學年度捨棄女生傳統的百褶裙及軍訓裙，改穿與男生同款式的墨綠色長褲防蚊。

為防小黑蚊，竹崎高中自98學年度起將女學生百褶裙改為長褲，女學生認為穿長褲活動也比較方便。（記者曾迺強攝）

校服綠色基底代表阿里山森林與當地多竹林特色，淺綠色上衣領邊及袖口有墨綠色滾邊，蘊涵竹子「節節高升」之意，左胸口袋繡上「竹中」校徽，「竹」字刻劃的枝葉，代表創校精神「竹有節而志向上、葉繁茂而心歸根」；墨綠色長褲搭上黑色皮鞋，具高中生活潑、穩重兼具的青春期特質。

竹崎高中校服左胸口袋繡上與地板圖騰相同的校徽，代表「節節高升」。（記者曾迺強攝）

學生李珮瑜說，比起裙子，穿著長褲讓女生活動更自在；學生劉軒佑、黃慶洲說，綠色基底的校服有別於他校傳統的白衣黑褲款式，辨識度高，在嘉義地區絕無僅有，「以嘉義小綠綠為榮」。

竹崎高中的綠色系校服，在嘉義地區絕無僅有，學生都說辨識度高。（記者曾迺強攝）

竹中高中部第1屆校友、現任體育教師吳奕宣說，學校校風自由，各班每週可選1天為「班服日」，體育課也能換上自行攜帶的運動服，比起當年嚴謹的規定，現在的學生幸福很多。

現於該校實習的竹中校友朱羽湘，穿上改款前的綠色百褶裙校服，回味當年求學時光。（記者曾迺強攝）

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