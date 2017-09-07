首例！未入學就「被轉學」 台灣觀光學院擬停招轉型

位在花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院。（資料照，記者王錦義攝）

2017-09-07 21:07

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化風暴兇猛，106學年各大學正在陸續開學，台灣觀光學院今年錄取日間部、進修部、五專部共163名新生，除了廚藝系35人外，其他128名新生尚未入學就面臨「被轉學」的命運，創下台灣高教史上的首例。教育部技職司司長楊玉惠今晚表示，2週內會協助這些學生轉到鄰近私立學校就讀，以學生權益優先，老師部分再慢慢談。

楊玉惠表示，因為少子化關係，學生人數年年減少，民國102年開始，將台觀列入教育部專案輔導學校名單，該校招生狀況長期不佳，今年1月間召開董事會，打算106學年停招，並呈報教育部，但因該校老師跟董事會遊說「盼再給一次機會拚拚看」，老師們有這樣的信心，董事會因此隔週再開一次會議，決定106學年如註冊率達6成即不停招，但暑假招生情況很慘，日間部7個系只招到74個學生、註冊率只有4成，進修部則招到65個新生，五專部只有24名新生。

楊玉惠表示，該校一個月的人事費約需5、600萬元，但今年學生總人數僅1千多人，董事會認為入不敷出、吃老本的情況下，日間註冊率僅4成，故決定106學年「維持停招」，且呈報教育部，目前可能只留下廚藝系，培養未來的「阿基師」，廚藝系新生35人。

楊玉惠表示，台觀錄取的新生尚未入學，就要被轉學他校，雖然很無奈，但為了維護學生權益，總比唸了一年之後，才要被轉換環境好，台灣觀光學院目前仍有可用的資金，董事會決定停招改辦，擬把原有的資金投入在老師優退上。至於舊生則會尊重其意願，可以在台觀繼續唸到畢業。

楊玉惠也表示，台灣觀光學院董事會主動去找台灣運彩公司，洽談後續的轉型改辦的發展，目前都沒有定案，可能轉型的內容包括改辦成花東地區青少棒免費培訓學校，以善用現有的校地和校舍，也符合部分花東孩子的專長，教育部期待台觀可以做這樣的轉型，一切還在規劃之中。