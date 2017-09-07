男友月薪7萬卻愛計較小錢 她嘆「算錢就飽了」

2017-09-07 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說相愛容易相處難，有些情侶可能會因雙方的金錢觀不同為錢爭吵，最終導致分手。昨天一名女網友在臉書社團發文表示，男友雖然月收入超過7萬元，卻很愛跟她計較小錢，讓她覺得男友就是「不夠大氣」，不禁感嘆「每次都在算錢就飽了」，也直言越來越不想跟男友出去，不如「自己去吃東西自己付錢還比較輕鬆愉快...」。

一名女網友在臉書社團《靠北男友》PO文，透露因和男友金錢觀念不同而感到困擾。女網友表示，男友在與她交往前的追求期間，兩人吃飯的花費都是AA制（均分），男友完全沒有要請客的意思，但她是傾向雙方可以輪流請客。

女網友表示，沒想到和男友正式交往後，男友對於金錢的花費更加錙銖必較，「早餐錢、午餐（小吃）那種幾十元，一百出頭的錢都要算，兩個人在櫃檯，你吃了多少，要給我多少實在很難看」，甚至有時候身上不一定有剛好的零錢，還會被男友一直被提醒，剛剛的錢還沒有給。

女網友感嘆，男友要把錢算得這麼清楚，感覺實在很不好，讓她覺得男友「不夠大器」，也認為兩個人都在一起了還要計較這些，根本「都在算錢就飽了」、「自己去吃東西自己付錢還比較輕鬆愉快...」。

該文章也引起網友熱議，紛紛留言，「金錢價值觀不同...未來生活在一起的可能性很低」、「不只妳覺得他小氣 我看了我都想森77了」、「最後一句話說出了妳的重點，自己去吃東西自己付錢還比較輕鬆愉快！！妳應該心中已經有決定了」；也有網友留言，「妳們很合啊 因為妳跟他一樣愛計較」、「七萬也是人家辛苦賺的，憑什麼就要請你啊-.-又還沒結婚」。