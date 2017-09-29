校服我最正》膝上A字裙帶領風潮 莊敬高職流行時尚

莊敬高職女生制服裝飾蝴蝶結，營造開朗少女形象。（記者翁聿煌攝）

2017-09-29 06:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市私立莊敬高職的校服設計結合流行時尚趨勢，當年率先將膝下10公分的裙子長度改為膝上A字裙，蔚為風潮。現行女生制服走日系風，紅藍相間的蘇格蘭A字短裙，搭配黑色及膝長襪，時尚亮眼且修飾身材，同色系蝴蝶領結在白色上衣更添俏皮，把高中女生活潑開朗的一面展現的一覽無遺。

莊敬高職制服設計結合流行時尚，吸引許多學生慕名就讀。（記者翁聿煌攝）

「莊敬高職的校服，代表學校的傳承歷史。」董事長王傳亮說，莊敬是由他的母親郭原勳女士創辦，最早是女校，以服裝、幼保、美容等家事類科為主，當年母親希望培養女學生才德兼具，甚至能代表參加中國小姐選拔，花了不少功夫親自設計校服。服裝設計科主任曾秀芝透露，莊敬高職最早體察流行趨勢，率先將女生的裙子長度從膝下10公分，改為膝上A字裙，更顯青春俏皮，有不少女學生是因為制服漂亮，慕名選擇莊敬就讀。

莊敬高職率先將女生的裙子長度從膝下10公分改為膝上A字裙，青春俏麗。男生藍白細條紋上衣，不用紮進深藍色西裝褲，方便舒適。（記者翁聿煌攝）

莊敬高職現行夏季制服，女生白色平領上衣打蝴蝶結，配上紅藍相間的蘇格蘭A字短裙，及膝黑色長襪、黑皮鞋，朝氣蓬勃又端莊得體。男生藍白細條紋短袖上衣國民領，搭配深藍色西裝褲及黑皮鞋，早期上衣需紮進長褲，後考量方便及舒適性，下擺改收邊不用再塞進褲子，輕鬆不失帥氣。

莊敬高職夏季款式設計活潑，冬季制服走成熟穩重風。（記者翁聿煌攝）

冬季制服，除了換成長袖襯衫，女生再加上紅色毛衣及紅外套，可視氣溫更替，保持學習熱情；男生則是穿著藍色外套及打領帶，看起來更加成熟穩重。

冬季制服以紅藍兩色呈現高中生的熱情與穩重。（記者翁聿煌攝）

高三男學生林韋志說，白襯衫有藍色線條，感覺不會死板板，看起來比較有精神。一年級女學生王靖儀說，她最喜歡制服上的蝴蝶結，營造高中生活潑開朗的形象；蔡妤柔說，蘇格蘭短裙有時尚FU，還可以有修飾身材的效果；洪于葳說，「走在路上，就是覺得比較顯眼，辨識度高！」

白襯衫搭配蘇格蘭A字裙，女學生說有修飾身材的效果。（記者翁聿煌攝）

校長林淑貴說，學生制服既要代表學校的形象、也要能展現學生的青春氣息，更希望學生制服穿上身，能時時記得師長的期許，端正行為，內化成知書達禮的動力，莊敬的制服不僅學生喜歡，也成為許多學校仿製的參考範本。

學生都很喜歡學校的制服，活潑不落俗套。（記者翁聿煌攝）

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