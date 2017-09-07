詹詠然棄世大運打美網 被最狂教授酸爆！

2017-09-07 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕台大教授李錫錕獨特的講課風格在網路上爆紅，在這次世大運期間，他去看了很多場比賽，在課堂上他也談論到詹詠然棄賽一事，直言：「詹詠然居然為了自己比賽的獎金、地位，她放棄了為國爭光！」

詹詠然因身體不適放棄世大運混雙項目，但她在隔天卻搭飛機，準備到美國參加美網，引起各界討論。李錫錕在課堂上課時，也忍不住酸詹詠然，說：「詹詠然居然為了自己比賽的獎金、地位，她放棄了為國爭光！這種事情絕不會發生在獨裁國家，因為如果她這樣，明天她的家就不見了，詹詠然保證會打。如果是在真正自由的國家也不會發生，因為每個選手內心深處都知道，國家的光榮就是我的光榮。」

李錫錕指出，在世大運那天，他去看王子維打羽毛球賽，他覺得王子維和日本選手，坦白講技術都一樣，但最後兩人都精疲力盡，但為什麼後來會贏？因為王子維看周圍都是自己的同胞，有同胞喊著加油，很多人已經開始掉淚，因為這個熱情，所以他贏了，王子維也發表了感想，說：「我每一顆球都不能輸，因為都代表著大家，代表著榮譽。」

李錫錕最後直言：「我們只要還有害群之馬、貪官汙吏、一些自私自利破壞環境追求自己私人利益的王八蛋，我們就不能叫free country。」

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