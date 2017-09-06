世界大學排名居後 成大教授失望也覺不盡客觀

2017-09-06 16:33

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學電機系教授李忠憲在臉書表示，2018英國泰晤士報報導世界大學排行榜，台大居198名、成大在501-600名之間，真的很令人失望，中國人的北京、清華大學排名好前面，約在30名左右，真令人羨慕。

一位不願具名的大學教授表示，泰晤士報是英國一家私人媒體，過去對世界大學排名報導多依據對大學教授的問卷調查、學校聲望或印象分數來評論，此次排名報導，英國、美國大學的排名多在30名內，顯然對英語系國家大學較有利；歐洲德文與法文系國家大學較不利，這種排名調查報導有偏好性、不見得客觀。

成大校長蘇慧貞則說，世界大學排名有許多調查指標，今年QS的排名與中國上海交大調查，成大在學術研究、聲譽等方面都進步很多，每個大學排名調查，都有各自的內涵意義，值得探究。英泰晤士報的調查取用其他指標，對成大不足的部分，成大會繼續努力。

李忠憲並說，在泰晤士報調查中，德國的大學沒有一所進入前30名，最好的慕尼黑工大34名。他透露一個秘密指當年他進成大的時候，成大在世界大學的排名大概在301-400名，那時候他德國畢業的柏林工業大學完全沒有進到這1000名大學的名單裡，害他自卑的要命，指導成大的博士生，總覺得自己好像不太夠資格，但是歷史總是造化人，2018年世界大學排名，柏林工業大學排名世界92名，短短時間內進步快1000名，讓他覺得比較安慰。但排前30名大學不是英國就是美國、還有中國，這種排名如果能夠信，後面請自己接，哈哈哈！