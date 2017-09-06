醫病》白斑症作祟變黑白郎君 陽光男孩成憂鬱宅男

光田醫院整形外科主任吳文宏指出，白斑症可透過手術可治療。（記者張軒哲攝）

2017-09-06 15:40

〔記者張軒哲／台中報導〕「黑白郎君」讓陽光男孩變憂鬱宅男！一名24歲劉姓男子因罹患白斑症，臉部出現不明白色圓點，長達3年不願拍照，透過「顯微黑色素移植手術」成功將人體正常黑色素移植於右臉上治療白斑症，患術後1年，已9成以上恢復原色，對外觀重拾自信。

劉男就讀大二時參加暑假社團戶外活動曬傷臉，發現額頭與鼻梁交接處出現不明白色圓點，之後圓點日漸擴大，不到1個月內就擴散到整個右半邊的臉，讓他對外貌缺乏自信。劉男說，家族中沒有白斑病史，但過去他對自我要求高、壓力大，不僅成績要名列前茅，也活躍於社團活動，經常熬夜、生活作息不正常。

劉男四處求診卻一直無法恢復到原貌，當時非常討厭拍照，也不想跟同學合照，讓大學生涯幾乎沒有照片，一度憂鬱纏身。

光田醫院整形外科主任暨整形美容中心醫師吳文宏指出，白斑症好發在四肢、眼、鼻或背部等部位，臨床上50%的患者會在20歲前發病，有的病人還會合併發生白毛症，睫毛、眉毛都變白，當皮膚中的黑色素細胞遭到破壞，且無法正常產生色素，這時就會出現白斑症，確切發生原因至今不明，1/3的白斑症患者有直系家族病史，此外白斑症多和自體免疫疾病、心理壓力、甲狀腺功能異常等有關，或可能因長期處於日夜顛倒狀態，且又處於升學壓力，才使得免疫系統失調引起白斑症。