教改團體要課綱回歸專業 教育部目標一致

教改論壇舉行「四萬人連署！課綱回歸專業、審議莫搞黑箱」記者會，要求高中國文課綱不要黑箱審查，要尊重專業並有自律機制。（記者陳志曲攝）

2017-09-06 12:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕12年國教課綱審議將在週日（10日）進入國文課本的文言、白話比例討論，教改總體檢論壇、中華語文教育促進協會等今天呼籲，課綱審議回歸專業，並嚴守程序正義與教育本質，對此教育部異口同聲認同，強調將秉持教育專業，並達到課綱精神的適性揚才目標。

國文教育中有文言文、白話文等兩種文體，教育部早期制定部編課本以及後續課綱時，將兩者採比例分配，過去文言文比例較高，如今改為45％到55％之間，而12年國教課綱審議進行中，已提案擬將文言降為30％，再度引發學界文言及白話兩派論戰。

教改論壇代表、台師大名譽教授吳武典指出，日前中研院士發起了連署，聲明強調國語文是屋宇，盼課綱修正不淪意識形態，籲慎審；如今已有4萬多人加入，也強調語文非常重要，乘載了文化，而台灣文化不能斷層，而課綱審議中疑有程序瑕疵、黑箱過程，未來發展讓人不放心。

中華語文教育促進協會理事長段心儀表示，國文教域包含文字、語言及文化三層次，但外界有聲音認為現在學生程度差，學習文言文的程度不能跟早年比，對此說法並不認同，呼籲大家靜下心，替台灣未來思考。

教育部國教署長邱乾國強調，認同教育事務回歸教育專業，12年國教的課綱精神在適性揚才與終身學習，如今外界許多討論，其實跟目前課審大會的委員討論很像，充滿多元角度，而課綱最重要的事，便是調降必修，增加選修，如語文教育不只閱讀，其他聽說讀寫、文學、文化都要兼顧，未來審議將秉持程序正義與專業，更與國家研究院的研修小組保持密切溝通，一切也會依法定職權處理。