面積不大的媽祖廟財牛加持 蟬聯績優宗教團體10年

2017-09-06 11:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕古蹟、同時是彰化縣西南角偏鄉二林鎮古老媽祖名廟二林鎮仁和宮，是一間面積不是很大的寺廟，蘊含深遠的宗教文化和歷史，在廟方和信徒的共同努力下，今年再度奪得全國績優宗教團體的榮耀，連續10年蟬聯績優，相當不容易。

由內政部主辦、甫落幕的宗教團體表揚大會，今年共277個團宗教體上榜，彰化縣共13個，分別是二林鎮仁和宮、二林鎮觀音堂、社頭鄉清水岩寺、社頭鄉泰安岩、永靖鄉甘霖宮、伸港鄉寶華山寶山禪寺、大村鄉大庄慈雲寺、鹿港天后宮、彰化市財團法人基督教會彰化主恩靈糧堂、員林市財團法人彰化縣員林寺、彰化市佛光山彰化福山寺、彰化市開化佛院、彰化市慧德精舍。

彰化縣政府民政處長杜國忠表示，獲獎宗教團體長期執善而行， 致力於公益慈善、社會教化事業，成為改變社會的精神力量，得獎實至名歸。

難能可貴的，二林鎮仁和宮從95年到104年年年都獲獎，根據網路維基百科介紹仁和宮特色，仁和宮媽祖是目前全台罕見的籐製軟身神像，兩旁千里眼、順風耳站立於地面的塑像，一般都是古老的廟宇才有這種雕像技術，好比澎湖天后宮、鹿耳門天后宮、新港奉天宮的立地神像。

另外，根據彰化縣政府旅遊資訊網介紹，仁和宮是台灣少見為唐山式廟宇之一，相傳於乾隆初年創建，主祀媽祖，廟宇為三殿兩廊式的格局，正殿與後殿皆屬單脊硬山式建築，屋頂使用歇山式，兩側屋簷以斗拱使山牆伸出支撐，巧妙而秀麗，建築氛圍雕工精美、古樸雅致。

虔誠信徒賴姓婦人說，仁和宮廟殿金爐前有座財牛，肚子裡有金銀財寶，「有摸有進財」，信徒堅信很愛摸財牛的肚子，摸得財牛黑的發亮。