天天吃好料》高雄義式冰品小清新 小農收成變身甘甜雪花

台灣第一碗青新美人雪花司諾。（記者黃旭磊攝）

2017-09-10 08:47

［記者黃旭磊／高雄報導］小農蔬果通通做成義式雪花司諾，要將台灣蔬果最鮮美滋味端上桌。

「綠色的是苦瓜嗎？苦瓜也能做成雪花？」ice+艾司加冰屋客人驚艷地說道，入口後感覺清甜芳香，絲毫不苦澀，這是台灣第一碗苦瓜雪花，冰上插有柳橙、蘋果及現煎煎餅，底部墊著鳳梨冰淇淋，擺盤旁有高雄大崗山蜂蜜，邊吃邊澆淋，一杯高雄那瑪夏茶凍等著解甜膩。

這碗白玉、山苦瓜雪花冰，名為青新美人雪花司諾，此外，全台第一碗玉荷包雪花司諾也在這裡誕生。

「台灣真是水果天堂，尤其是小農種出意想不到果實」！吳兆基為高雄市農業局型農代表，遍尋高屏溪沿岸玉荷包產地，找出最適合義式雪花冰（司諾）口感，做成全臺灣第一碗玉荷包雪花司諾，佐以牛奶雪仁、葡萄，擺盤旁一杯金萱烏龍茶，幫客人解口中甜膩。

吳兆基曾在中國首富王健林旗下工作，39歲、2003年結束北京、上海職涯，為兒女回到高雄，因女兒有後天性病毒心臟病，台灣醫療環境好，也想讓兒子回來唸小學，擺脫對岸制式、嚴格教育環境。

吳兆基說，陪老婆陳瓊嵐回娘家高雄，中年轉業不易，職場條件也不好，起了開店念頭，從咖啡店到冰店，還去學義式冰淇淋，摸索4年多找出用白木耳、玉米粉當介質，做成義式雪花冰。

為了找食材，吳兆基翻山越嶺試到完全沒有苦味的木瓜，「只有1家小農有」，為解山苦瓜苦澀，找出白玉苦瓜搭配，而芒果也從多家供應商中找到一名高雄長庚行政人員，假日在開心農場種芒果「自然生產，完全不用農藥。」

吳兆基雙手傷痕累累，削芒果時幾乎削掉小指甲，也因研發冰棒近乎破產，但能將小農收成化成甘甜雪花，融入顧客味蕾，那一刻再辛苦都值得。

ice+艾司加冰屋位於高雄鳳山區文衡路、屏東市太平洋百貨。專櫃有4家，位於台中清水休息站、嘉義故宮南院、高雄駁二特區及屏東海生館。

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台灣第一碗玉荷包雪花司諾。（記者黃旭磊攝）

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