瑪娃颱風外圍環流入帳150萬噸 基隆地區用水無虞

2017-09-05 13:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕瑪娃颱風外圍環流為台灣東北角地區帶來豐沛雨量，自來水公司第一區管理處發現，這波降雨使基隆新山水庫由虧轉盈，平均每天可為水庫挹注約13萬噸水量，在東北季風來臨前用水無虞。

自來水公司第一區管理處長董書炎表示，今年暑假基隆地區總降雨量僅87公厘，新山水庫蓄水量最低一度僅剩500萬噸，是歷年最低，也使得高地供水吃緊，得出動水車送水，8月起汐止地區改由翡翠水庫供水，才讓基隆缺水現象沒有加劇。

所幸月初瑪娃颱風外圍環流，在平溪與火燒寮等主要集水區降下近200毫米雨量，基隆河、雙溪河、瑪鋉溪3條主要供水河川進帳150萬噸，現在新山水庫蓄水量已來到65％、約542萬噸。

董書炎說，基隆地區一天用水量約23萬噸，基隆河、雙溪河、瑪鋉溪3條河川的水量已足以供應，平均每天還能為新山水庫挹注約13萬噸，供水情形良好穩定，而且進入秋天後，用水量也會減少，暫無缺水之虞。

立委蔡適應今天偕同董書炎等人現勘新山水庫現況，也關心基隆市中正區、信義區等自來水管線末端的供水改善情形，中正區新豐街一帶位處高地，信義區則在管線末端，僅靠貢寮管線遠從40公里外供水，夏天常發生水壓不足、無水可用的情況。

董書炎表示，暑假從市區仁一路、信一路增設管線，從新山水庫供水到中正、信義區，從管線末端變成管線頭，目前已完工試運轉中，夏季供水吃緊問題不再會發生，另外，中正區祥豐街600mm管線汰換工程，也預計於明年汛期前完成，使供水更趨穩定。