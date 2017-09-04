太麻里金針山超美 「反霞光」奪攝影比賽首獎

參賽者顏錫沂以「反霞光」奪得太麻里鄉忘憂一夏攝影比賽首獎。（太麻里鄉公所提供）

2017-09-04 18:14

［記者陳賢義／台東報導］台東太麻里金針山高低海拔金針花接力綻放，吸引許多遊客結伴賞花避暑，太麻里鄉公所策辦「2017太麻里鄉忘憂一夏攝影比賽」，號召攝影好手拍下美麗花海和曙光，近200件作品報名參賽，成績出爐，9日將在金針山紫雲山海頒獎，邀獲獎者重遊舊地，當天還安排有農特展售，社區、部落展演，歡迎鄉親相招作伙來。

公所表示，這次參賽作品近200件，評選出前3名，依序為顏錫沂「反霞光」、何振宏「水蒸金針製成」和賀信穎「夜幕下的星空」，還有優選獎10名、入選獎20名，9日上午的金針花季嘉年華暨攝影比賽頒獎活動，除了分享得獎作品，還有在地農特產展售，及社區和部落接力帶來精彩的歌舞表演，期盼大家繼續支持該鄉藝文活動的推廣。

公所表示，金針山是太麻里鄉吸晴的觀光景點，非常適合闔家大小同遊與夏日賞景避暑，9月份金針花依然陸續開放，到金針山看日出、賞花，遠眺美麗多變的雲霧山嵐，夜晚還有漫天飛舞的螢火蟲，鄰近華源港灣、曙光園區悠閒踏浪，金崙溫泉享受泡湯的通體舒暢，歡迎鄉親結伴體驗太麻里豐富的自然人文景觀。