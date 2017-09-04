保健》「防彈咖啡」能減重、提神、降血糖？醫師這樣提醒…

2017-09-04 19:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來國內外流行喝了能夠提神醒腦的「防彈咖啡」，號稱藉由摻入油脂的咖啡，以類似酥油茶的作法，可讓人減肥、提振精神，甚至降低血糖，「三種願望一次滿足」的神奇魔力，讓人爭相嘗試。

對此，衛福部南投醫院營養師黃淑敏表示，防彈咖啡的低糖高脂概念與生酮飲食相近，喝了有飽足感並抑制食慾，具減重效果，且因攝糖量少，血糖容易下降，長期飲用或使用不當還會導致酮酸中毒，糖尿病患者與孕婦都是使用上的高危險群，宜與醫師諮詢後再執行。

防彈咖啡（bulletproof）源自國外，做法是將現煮咖啡加上椰子油與奶油混勻後飲用，而每份防彈咖啡幾乎不含碳水化合物（醣類）與蛋白質，人體飲用後因沒有葡萄糖的能量來源，便會分解體內的脂肪與咖啡內提供的油脂，代替葡萄糖供給細胞能量。

而脂肪分解會產生大量游離脂肪酸，脂肪酸在組織細胞中可提供熱量，進入肝臟則會產生大量酮體，藉由酮體替代葡萄糖，並燃燒脂肪達到減重目的，便是防彈咖啡的原理，這也和低糖高脂能生成酮體的「生酮飲食」概念相似，惟生酮飲食多半用在癲癇患者，較適合個案治療。

院方則建議，民眾應在醫師及營養師監控下執行生酮飲食，且因該方法執行不易、難以持續，通常不會長期使用，若想嘗試防彈咖啡，則應少量飲用，並搭配均衡飲食與適當運動，必要時可諮詢醫師及營養師，才能健康減重、防止酮酸中毒。