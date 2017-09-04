高市祭祀食品抽驗 3件水果農藥殘留、1件豆干檢出著色劑

1件豆干檢出著色劑，與外包裝標示不符。（衛生局提供）

2017-09-04 17:15

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局抽檢中元節祭祀食品共68件，檢驗項目分別為過氧化氫、動物用藥、亞硝酸鹽、農藥殘留、防腐劑等，其中3件水果，含2件芒果及1件奇異果檢出農藥殘留，1件豆干檢出著色劑，與外包裝標示不符，已要求業者將產品下架並依法處辦。

衛生局表示，檢驗中元節祭祀用68件食品中，含豆製品11件、禽、肉及水產加工品11件、餅乾零食8件、紅龜6件、水果22件及麵濕製品10件，3件水果農藥殘留不符規定，衛生局已要求抽驗地點下架不得販售。

3件符合規定的水果，包括美濃阿仁水果行散裝芒果，驗出百滅寧 0.166 ppm （標準是不得檢出），以及大寮區鳳林四路愛國生鮮超市抽驗散裝金煌芒果，驗出陶斯松 0.040 ppm （標準不得檢出），經追查來源2件芒果因販售業者無保留交易憑證，無法追溯來源，將依違反食品安全衛生管理法規定，裁處3萬元以上300萬以下罰鍰。

另查在路竹區啟照公司抽驗的1件奇異果，農藥殘留不合格，已移請來源廠商轄管之台南市衛生局查辦。此外，抽驗豆製品中，鳳山區商硯五甲分公司抽驗的巧益三角豆干，檢出著色劑（食用紅色40號）與外包裝標示（食用黃色5號及食用紅色6號）不符，已責令業者該批產品下架並移新北市衛生局辦理。

衛生局表示，相關抽驗稽查結果，可逕上高市衛生局網站食品衛生專區查詢。

1件奇異果檢出農藥殘留。（衛生局提供）