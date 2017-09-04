高鐵列車長被丟包 網傳這車廂安娜貝爾曾搭過…

高鐵昨傳出「列車長被丟包」的罕見事件，更有網友盛傳該車次便是先前恐怖電影主角「安娜貝爾」搭過的車次，高鐵出面證實的確有列車長沒上車。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-09-04 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕高鐵昨日傳出發生「列車長被丟包」的罕見事件，更有網友盛傳該車次便是先前恐怖電影主角「安娜貝爾」搭過的車次，而高鐵出面證實的確有列車長沒上車，但是並非是「安娜貝爾」搭過的車次。

根據《蘋果日報》報導，昨日一列從左營開往南港的144車次列車抵達板橋站後，列車長依標準作業程序下車到月台上執行勤務，不過車門系統卻出現異常突然關閉，導致列車長上不了車。但是高鐵駕駛這時看車門關閉，誤以為列車長已上車，就直接開往台北站，列車長直接被「丟包」。事後列車長搭乘下一班車，到台北站與原車會合，整起事件造成144車次約延誤2分鐘。

此事件也讓外界質疑，列車長有其功能性，倘若滿載近千人的列車出現狀況，屆時該如何因應？甚至有網友甚傳該車次是先前「安娜貝爾」惹出無事先申請拍攝商用照片爭議時所搭乘的車次。

高鐵澄清絕無此事

對此，高鐵出面表示，當時確實有發生列車長沒上車的狀況，不過高鐵車廂上有服勤員，有時也有備勤列車長待命，若遇突發狀況均能協助排除，日後會研究此情形發生在較長區間時該如何應變。至於網傳此次出問題的車輛被「安娜貝爾」搭過，高鐵澄清絕無此事，表示「安娜貝爾」是8月3日搭乘另一組車南下，與異常車輛無關。