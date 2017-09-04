台中市152公車 上班族搭不到很哀怨

152號公車因路程短、車速快，搭乘的民眾很多。（記者歐素美攝）

2017-09-04 14:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市152公車，從台中市議會經國道一號至豐原區陽明市政大樓，吸引許多民眾搭乘，但豐原區張姓小姐反映，152公車尖峰時間集中在上午6點半到7點半及下午4點半至5點半，宛如學生專車，反而許多上班族常搭不到車，要求延長尖峰時段發車；交通局長王義川表示，152公車非尖峰時段也約10至15分鐘一班，目前運量已達極限，會儘量協調客運公司加開班次。

「世界上最遙遠的距離不是豐原離市區好遠，而是公車來了卻搭不上車」！張小姐表示，其因家庭及工作關係，日前從台北移居豐原區，考量空氣品質及停車問題，決定利用152公車，每天從豐原搭公車往返台灣大道到公司上班，心想搭公車比較便利。

但152公車站牌上表定的尖峰時間是上午6點半至7點半，下午4點半到5點半，這段時間才有比較密集的班次或區間車，她實際搭乘後卻發現，每天早上8點左右往市區方向的車次有時會客滿，致上高速公路前最後幾站的民眾無法上車；晚上6點下班後的時間更慘，公車常在市議會站就客滿了，導致在新光三越、秋紅谷、朝馬等站等候搭車的民眾，只能無奈看著152公車過站不停！

張小姐表示，政府推動大眾運輸減少碳排放量，應改變「公車=學生專車」的思維，增加其他時段的公車班次，才能大幅提高自行開車民眾改搭乘公車的意願。

交通局長王義川表示，152公車尖峰時間為上午6點10分到7點半，約5至8分鐘一班，在7點10分至7點半，並加開兩班區間車；7點半到8點則每15分鐘一班；8點到9點則恢復10分鐘一班，以利上班族搭乘，9點以後再恢復15分鐘一班。下午尖峰時段則是下午3點20分至6點，每10分鐘一班，其中，5點到5點10分再加開兩班次；6點以後則每15分鐘一班，就算非尖峰時段，班次一樣很多。

王義川指出，152公車因走國道一號，乘客不能站著，因此採遊覽車運輸，座位有限，但速度快，帶給豐原區居民很大便利，客運公司因面臨司機人力不足問題，無法再加開班次，目前運量已達極限，市府會儘量來協調，設法加開班次。