「國家之光」鄭兆村：盼大家支持我走更長遠的路

桃園市長鄭文燦（中）贈鄭兆村（右2）「國家之光」匾額，並且與鄭兆村家人合影留念。（記者周敏鴻攝）

2017-09-03 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕甫在世大運田徑標槍項目上打破亞洲紀錄的鄭兆村，今天下午接受桃園市長鄭文燦表揚。生為桃園市楊梅人的鄭兆村表示，未來要走更長遠的路，拿更好的成績，希望大家能繼續支持他。

綜合媒體報導，鄭文燦今天到鄭家頒給鄭兆村「國家之光」的匾額時稱許，鄭兆村在世大運的傳奇表現。而拿下金牌後的鄭兆村表示，自己以平常心看待奪金後的生活，目前沒有特別去想其他事，就是專注於訓練，希望能維持91.36公尺的成績，所以只能對廠商與節目邀約說聲抱歉。

鄭文燦強調，體育選手的訓練過程孤單又辛苦，且每次比賽都是場嚴酷的挑戰。為了支持運動好手，除了「桃園市菁英選手培訓計畫」以外，桃園市也與壢新醫院簽署「桃園市優秀運動員就醫綠色通道合作協議」，一方面以獎勵金輔導優秀運動員外，也以減少運動傷害的方式照顧好選手。

今年5月，鄭兆村在亞洲田徑大獎巡迴賽中獲得2金1銀，市府除頒發榮譽市民證以外，也將鄭兆村納入重點培訓計畫，每個月提供新台幣20000元的培訓金。鄭文燦表示，未來幾年是鄭兆村的巔峰時期，有了市府提供的培訓與照顧計畫，希望選手能無後顧之憂，全力爭取最好的表現。

鄭兆村談到未來時表示，他已鎖定明年在雅加達的亞運會，並尋求參加2020年的東京奧運的機會。這次的亮眼表現讓他的國際知名度有所提高，他也期望，自己能以實力在運動風氣盛行的國外，獲得更多人的支持。