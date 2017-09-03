峨眉360尋寶趣 邀遊客實地探險動腦解謎

新竹縣峨眉鄉公所委外經營的「峨眉360」臉書粉絲專頁，9月份推出峨眉尋寶趣活動，邀請民眾來峨眉深度旅遊，細細感受峨眉的迷人風光。（記者廖雪茹攝）

2017-09-03 16:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉公所委外經營的「峨眉360」臉書粉絲專頁，9月份推出峨眉尋寶趣活動，邀請民眾來峨眉深度旅遊，細細感受峨眉的迷人風光；第一道寶藏地點的線索和照片已公布，歡迎大家一起動動腦，實地探險抽金幣、餐券。

峨眉鄉公所為帶動地方觀光，借助網路宣傳的力量，委託規劃公司在今年初推出「峨眉360」粉絲專頁，並規劃首波攝影活動，吸引許多遊客爭相分享湖光山色的美景，9月再推出峨眉尋寶趣，希望再次掀起熱潮。

峨眉鄉公所表示，遊戲規則採實地體驗方式進行，每週一中午12點，在粉絲專頁公告當週寶藏地點的線索及照片，當週活動在週日下午3點截止。

請民眾加入「峨眉360」並按讚，依據提示找到指定地點後，拿出任一隨身物品進行合照，再將合照私訊到粉絲專頁，即可等待抽獎；當週日下午4點，主辦單位會在粉絲專頁直播抽籤，得獎者憑貼文及身分證件，前往十二寮桐花谷廣場旁夢想王領取獎項（限帳號本人到場領取）。

鄉公所說，寶藏地點一定是峨眉的知名景點，首週線索是oxqj vkhqj nxqj（羅馬/蓋烏斯‧尤利烏斯/key3），請配合照片一起挖寶；每週將提供61份獎勵，包括加拿大楓葉金幣1名及鄉內精選店家餐券500元60名。