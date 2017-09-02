在台南long stay 25年 德藝術家辦展推環保概念

2017-09-02 12:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府永華市政中心藝文展，這次檔期推出已在台南long stay超過25年的德國藝術家Axel Schunn「DiscArt（棄置）藝術」創作個展，他運用隨意撿拾的輪胎、鐵件、光碟片、保麗龍、塑膠、漂流木、壞樂器和漁撈器具等生活廢棄品，並依其形、體、意，運用巧思創意，表現出幽默、誇浮及超現實的裝置創作。

Axel Schunn（中文姓名孫和平）的藝術創作，不僅讓人反思現代追求「新、好、有」的物慾文化，也讓人看見「垃圾變寶藏」新價值。他表示，現代人一昧追求物質慾望，導致地球有限資源逐漸匱乏，如何守護地球已成為舉世覺醒的重要議題，這次展出雖是隨興創作，但仍然希望以創意方式，並帶進幽默與藝術的喜悅，讓觀眾思維可以瞬間跳脫到不同意識領域，感受自己周遭的生活環境。

Axel Schunn說，當年初到亞洲，在印度學瑜珈認識了太太，婚後跟著移居台南安平，因此依Schunn發音及愛的信仰，取中文名字叫「孫和平｣，因為常到安平海邊淨灘，「海邊的垃圾自動找上我」，也因緣造就了這次的「棄置藝術展｣。

秘書處長吳堂成表示，這次展覽除是Axel Schunn在台南生活25年的回顧，也反映他的歐洲德國和亞洲台灣這兩個不同的文化的交流和融合。