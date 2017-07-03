阿里山鐵路分段復駛 遊客體驗「之字形」碰壁

參與支線復駛首航的旅客，在二萬平車站以相機、手機捕捉三角線展演火車調轉車頭畫面。（記者曾迺強攝）

2017-07-03 18:19

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山鐵路本週起分段復駛，支線首班郵輪式列車今天從阿里山站開往第一分道站，遊客體驗「之字形」火車碰壁鐵路特色及欣賞塔山美景，紛讚賞「阿里山好美。」林務局嘉義林管處5日中午將在十字路站舉辦主線通車復駛首航活動，宣告森林鐵路復建又往前邁進一步。

阿里山森林鐵路延長復駛路線後，全線僅餘十字路站至第一分道站的7.4公里尚未通車。

林務局嘉義林管處今天在阿里山站辦復駛活動，列車駛至第一分道站暫停半小時，再沿著俗稱「火車碰壁」的「之字形」鐵道行駛，隨後抵二萬平站，再陸續行經祝山站、對高岳站、沼平站，下午4點半回到阿里山站。

嘉義林管處長黃妙修說，支線復駛路段除了可在二萬平站欣賞塔山美景，還能看見少見的三角線展演火車調轉車頭，抵祝山站後前往高山植物園品茶，是難得的五感體驗；5日辦理主線復駛至十字路站活動，上午8點20分在嘉義站發車，預計中午12點抵十字路站，宣告林鐵修復工程又往前邁進一步。

林鐵在7、8月每週一、三各以郵輪式列車方式行駛，星期一由阿里山站開往第一分道站，星期三自嘉義站開往十字路站，均採上「阿里山森林鐵路網路訂票系統」網站預約購票，每梯次限量140名。