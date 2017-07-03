醫病》介紹針灸、推拿功效 部東中醫揭治療面紗

部東中醫師宋光迪簡介人體穴道及針灸的功效。（記者陳賢義攝）

2017-07-03 16:06

［記者陳賢義／台東報導］衛福部台東醫院今由中醫師現場介紹民眾針灸、推拿的功效，健壯猛男僅圍一條紅布條，幾近全裸扮「麻豆」，婆婆媽媽看了好臉紅；部東醫院表示，針灸是中國古老的傳統治療方法，除了世界衛生組織公布認可針灸適應症外，還有許多神秘未知的領域待開發，該院中醫門診週一至週五均有開設，內含減重、調理、治病、養身等，盼能給民眾更周全的照顧。

部東醫院表示，2015年光州世大運，韓醫、即中醫首次加入服務，今年8月台北世大運不落後，醫療服務也首度納入中醫治療；中醫首度參與大型綜合運動賽事，是向國際展現實力的大好機會。

現場教學礙於場地無法示範拔罐，由部東中醫師宋光迪詳解。宋光迪說，中醫的醫療特色為針灸、推拿、拔罐及中藥等，針灸是中國古老的傳統治療方法，可暫時促進某些位置的血流，藉由體質調整改善症狀，對身體無負擔，而拔罐可促進身體要害的血流循環，有利於運動員。

宋光迪說，人體約在18至20歲以後不再成長，體能開始衰退，類似「奧運飛魚菲爾普斯」的拔罐，可暫時增加肌力、心臟或神經的功能，也可在頻繁的運動中有放鬆的效果，飛魚酷愛拔罐，拔罐痕跡無形中宣揚了中醫療法；各式各樣的民俗療法繁雜神奇，各種病症不一，中醫醫學相對和緩，對人體負擔較輕。