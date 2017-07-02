觀賞南十字星最後時機 全台最佳秘境在這...

安平漁港北堤上的燈塔左上方，呈直立菱形的南十字星。（周銀王提供）

2017-07-02 10:44

〔記者蔡文居／台南報導〕南半球的指標星座—南十字星，在台灣的觀賞季節已進入尾聲，約僅剩1週的時間，今年的南十字星就要說再見了。民眾如想把握最後一週的時間，台南的安平和七股海邊，為台灣緊鄰都會區觀賞南十字星的最佳秘境。

台南市天文協會榮譽理事長周銀王表示，南半球的紐西蘭、澳洲國旗上的星星就是南十字星座。其主要由上、下、左、右位置的南十字一、二、三、四等4顆星星組成，為南半球尋找南極點的重要指標，在過去科技不發達的時代，為南半球航海的重要指引，就像北半球利用北斗七星找出北極星一樣。

周銀王表示，在台灣觀賞南十字星的最佳時機為每年的5、6月，到7月中旬左右，大概就完全看不到了，目前南十字星已開始右傾，於天黑後一小時就西沈，再約一個星期後就很難看得到了。

他表示，南十字星緯度愈低愈容易看到，墾丁是大家所熟悉的最佳觀測地點，其他地方民眾若要觀賞南十字星，可選擇無光害的海邊往南看，但以台南的位置最佳，因台南七股是台灣本島的西端，往南看時較不會受到市區的光害影響，其中，尢以安平漁港北堤、漁光島及七股海堤是最佳觀賞秘境，而且鄰近市區，民眾在半小時內就可抵達。