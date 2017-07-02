台灣將首度「為蟹封路」 墾丁盼減少蟹媽媽路殺

夏季是墾丁陸蟹媽媽下海釋卵季節。（記者蔡宗憲攝）

2017-07-02 00:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「蟹安演習？」每年夏季7至10月間，是墾丁陸蟹媽媽下海釋卵季節，為了保護陸蟹免於「路殺（汽機車輾斃）」威脅，墾管處每年舉辦護蟹措施成效不佳，今年在公路總局配合下，今年8、9月（農曆15至17日）產卵重點期，將推動台灣首次「為陸蟹封路」措施，希望有效降低路殺發生。

為了降低夏季月圓時陸蟹媽媽下海釋卵遭路殺，墾管處多年來在墾丁香蕉灣路段，嘗試過不少「謝蟹讓道」管制方法，從99年開始，先採取縮減車道500公尺搭配志工宣導，100年將縮減車道範圍擴大到一公里，102年擴大到2公里管制，搭配看到陸蟹過馬路便管制五分鐘，103年後則是每10分鐘同時封閉雙向內線車道120秒，「封閉道路護蟹」則是史上頭一遭。

「封路護蟹」措施預計在今年8月6至8日、9月5至7日的陸蟹產卵高峰期進行，7月8至10日及10月4至6日月圓日，仍採過去縮減車道搭配志工引導。

目前公路總局及墾管處規劃的8、9月「封路護蟹」，選在晚上6點半至8點半間進行，屆時除了警消救難車輛及居民的機踏車，墾丁通往鵝鑾鼻的台26線道39.5公里至41.5公里路段，2個小時內將完全禁止車輛進出。

墾管處保育課指出，保育人員本來規劃產卵高峰期，經過車輛減速至時速30公里以下，但與公路總局人員討論後，認為現行縮減車道就有減速效果，建議採取短時間「封路」，創造類似「萬安演習」的「蟹安演習」時段，目前墾管處內部正討論如何兼顧當地居民進出問題。

鵝鑾里里長謝春敏表示，對於陸蟹保育絕對支持，但是時值暑假期間，香蕉灣路段是居民往來的主要道路，封路後必須從滿州進出，恐怕會造成不少的反彈聲浪希望墾管處搭配完整的配套措施，讓護蟹跟居民生活能達到雙贏。

「保護陸蟹現在不作，明天一定會後悔！」墾管處處長劉培東表示，香蕉灣是國內最重要的陸蟹棲地之一，近年平均路殺率都在20%左右，去年卻上升到31.7%，在沒有更進步有效的護蟹設施研究出來前，希望台灣首次「為陸蟹封路」措施，能喚起各界共同保護珍貴陸蟹生態，夏季途經香蕉灣路段都能減速慢行。