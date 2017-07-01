4章1Q假日農夫市集「寶島」開張 有機蘆筍便宜賣被搶光

2017-07-01 19:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮的遊樂景點「寶島時代村」，免費提供場地給鎮內擁有4章1Q農民設假日農夫市集，並宴請社福團體小朋友。市集開幕後，農會理事長陳文忠隨即拍賣頂級有機蘆筍，一開賣就瞬間秒殺售出。

藝人小潘潘與地方聞人「江董」江欽良，今日慶祝結婚及該村5週年，中午則席開30桌宴請以琳、伊甸、南投家扶、麻煩小使等社福團體，小朋友開心看表演、「呷好料」，看到小潘潘還開心地獻吻。

除了招待弱勢小朋友外，今日該村也為4章1Q假日農民市集開幕剪綵，市集有20多個攤位供擁有「CAS有機農產品標章」、「CAS臺灣優良農產品標章」、「產銷履歷認證標章」、「吉園圃標章」4標章或「台灣農產生產溯源QR Code」認證的農民販售農產品。

該假日市集今日起每逢週六、日開市，草屯鎮農會為了打響市集知名度，由理事長陳文忠拍賣農民邱順南栽培7包頂級有機蘆筍加特選鳳梨8斤，拍賣價1000元是原價的3分之2價格，才喊出馬上被搶購。而邱順南的100盒有機蘆筍也是很快就售完。

草屯農會總幹事蕭忠郁表示，在地銷售有4章1Q認證的農產品，符合環保精神，且也讓民眾有地方可採買這些農產品，相信只要品質好，一定會獲得消費者認同。